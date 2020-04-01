26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi’nde…

26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınacak. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayın sonrasında POMEM sonuçlarına ilişkin Gazeteci Özgür Akbaş'a açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Özgür Akbaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre,

“#pomem sınavını merak eden arkadaşlar, İçişleri Bakanı @suleymansoylu 10-15 gün içinde sınav sonuçlarının açıklanacağını iletti, yayında soramadık, üzerimde kalmasın, ileteyim…” ifadelerine yer verdi.

2020 POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, 2020 POMEM sonuçlarını sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının //www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek.