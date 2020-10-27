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27 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 33 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto'nun 27 Ekim tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Büyük ödül hayaliyle bilet alanlanlar bu gecenin şanslı rakamlarını merak etmeye başladı. Özellikle büyük ikramiyenin 33 milyon TL'yi geçmesi nedeniyle heyecan da artıyor. İşte Süper Loto'da gecenin sonuçları...

Güncellenme: 21:37, 27/10/2020
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27 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 33 milyon TL’yi geçti!

Milli Piyango’nun ikinci en yüksek ikramiye miktarına ulaşan şans oyunlarından Süper Loto’da 60 rakam arasından 6 sayı belirlenerek büyük ödülün sahibi belirleniyor. Süper Loto oyununu oynayanlar 2,3,4,5 rakamı doğru tahmin etmeleri halinde de ödül kazanabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 27 Ekim tarihli 38. çekilişinde şanslı rakamlar şunlar oldu: 21-26-31-35-50-58

BÜYÜK ÖDÜL 33 MİLYON TL!

Süper Loto’nun bu akşam yapılan çekilişi öncesinde büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Süper Loto’da büyük ödül devirlerin ardından 33 milyon 515 bin 560 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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