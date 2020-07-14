27 yaşındaki avukat kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Avukat Aybars Adıgüzel 14 Şubat 2020’de savunma yapmak için gittiği Bakırköy Adalet Sarayı’nda 15 kişi tarafından darbedilmiş ve darp anı da güvenlik kameralarına yansımıştı.

İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilcisi Adıgüzel’in dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Adıgüzel’in cenazesi Bursa’da sevenleri tarafından defnedilecek.

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ise “Bu büyük bir acı. Daha yaşamın başıydı. Daha çok şey verebilirdi. Önce sergisine, sonra konserine gittiğim bir sanatçıydı. Avukatlığını sanatıyla birleştirip ona güç katan örnek bir kişiydi. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.