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29 Ekim’de otobüsler ücretsiz mi olacak?

Her yıl resmi tatil olan 29 Ekim'de vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin İBB açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de otobüsler ve toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Güncellenme: 15:48, 27/10/2020
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29 Ekim’de otobüsler ücretsiz mi olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim uygulanacak olan ücretsiz ulaşım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Açıklamada; “İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.”

29 Ekim’de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

29 EKİM’DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Ücretsiz yolculuk; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

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