30 günde 21 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, geçen mayıs ayında 21 kadının öldürüldüğünü duyurdu. Platformun açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre öldürülen 21 kadından 18'inin neden öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadınların ölüm sebeplerinin tespit edilememesinin kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin görünmez kılınmasının bir sonucu olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, geçen mayıs ayında 21 kadının öldürüldüğünü duyurdu. Platformun açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre öldürülen 21 kadından 18'inin neden öldürüldüğü tespit edilemedi.”

ŞİDDET BOYUT DEĞİŞTİREREK DEVAM EDİYOR

Kadınların ölüm sebeplerinin tespit edilememesinin kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin görünmez kılınmasının bir sonucu olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

YARDIM İSTEYEN KADIN SAYISI YÜZDE 55 ARTTI

Kadınların geçmiş dönemlerde en çok boşanmak, ayrılmak, çalışmak gibi kendi hayatlarına dair karar alırken öldürüldükleri belirtilen açıklamada, nisan ayına göre yardım isteyen kadınların oranında yüzde 55, kadına yönelik şiddete tanık olan kişilerin başvurusunda da yüzde 60 oranında artış yaşandığı belirtildi. Dijital şiddet nedeniyle başvuranların sayısında da artış yaşandığı vurgulanan raporda, kadınların bu süreçte haklarını; boşanmayı, ayrılmayı, şikayeti ertelemeleri dikkat çekti.

21 KADINDAN SEKİZİNİ KOCALARI KATLETTİ

Mayıs ayında öldürülen 21 kadının ikisinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. Sekizi evli oldukları erkek, ikisi birlikte olduğu erkek, üçü tanıdık biri, üçü akraba, biri oğlu ve ikisi de tanımadığı biri tarafından öldürüldü.

YÜZDE 48’İ EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 10'u evinde, yedisi sokak ortasında, biri arabada, biride de arazide öldürülürken iki kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi. Geçen aylara göre, bu ay kadınların sokakta öldürülme oranı da arttı. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 48'i evlerinde, yüzde 33'ü sokakta öldürüldü. Mayıs ayında kadınların 11'i ateşli silahlarla ve yedisi kesici aletle öldürüldü. Üç kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN İSİMLERİ

Zekiye Of, Sema Aslan, Zeynep Şenpınar, Seher A., Münevver Albaç, Ceren Kultaş, Fatma Günay, M.Ç., Rukiye Çerman, Hülya Özmen, Canan Nergiz, Selma Tetik, Gülnur Kocabaş, Sevilay Alkaç, Fatemeh Alidadishamsabadi, Fatma Kökoğlu, Selda Geredeli, Selda Başaran, Gül Karadağ, Bahriye Dalyan, Nurcan Polat…

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLANLAR

Ayşe Savdıç, Canan B., Pakize Öztaş, Z.Y., Kamile Çevik, Pınar Sarı, Güzel Koçyiğit, Ceren Atlı, Neslihan Çalar, Figen Yakışır, Neslihan Dumlupınar, Mehtap G., Hüsne Urmat, G.G., Ceylan Akpolat, S.Y. ve kimliği tespit edilemeyen iki kadın…

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