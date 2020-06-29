4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu, çelişkili ifadesi cinayeti ortaya çıkardı

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde Betül F., evinde yaklaşık 1 ay önce sinir krizi geçirdi. Bu sırada ağlamaya başlayan 4 yaşındaki kızı Bahar E.’yi susturmaya çalışan Betül F., başarılı olamayınca, kızının yüzünü yastıkla kapattı. Betül F., havasız kalan minik kızın bayılması üzerine yakınlarını arayarak yardım istedi.

Hastaneye kaldırılan minik Bahar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNE İTİRAF ETTİ

Anne Betül F. polise verdiği ifadede evlerine gelen maskeli 2 kişinin kendisini darp ettiğini, çocuğunu öldürdüğünü söyledi. İfadesi alınan komşular, herhangi bir gürültü duymadıklarını, yabancı birini de görmediklerini söyledi.

Anne Betül F.’nin ifadelerindeki çelişkilerden de şüphelenen polis ekiplerinin gözaltına aldığı anne olayı itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Betül F., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

ESKİ EŞ İDDİASI

Öte yandan, Betül F.'nin eski eşi olan Bahar’ın babası Mert E. ile geçen sene boşandığı ancak hala görüştüğü, olaydan bir gün önce de aynı evde oldukları öğrenildi. Mert E.’nin ailesinin Betül F.’yi istemediği ve ikilinin bu yüzden sık sık tartıştıkları iddia edildi. (DHA)