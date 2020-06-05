6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi? Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar dikkat…

Türkiye'de bu hafta sonu yine yasak olacak. İçişleri Bakanlığı, gece saatlerinde yayınladığı genelge ile hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaştı. Hatırlanacağı gibi bayramda uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağı tüm yurt genelinde, geçtiğimiz hafta sonu uygulanan yasak ise 15 şehirde yürürlükte olmuştu. Peki, bu hafta hangi şehirlerde sokağa çıkmak yasak olacak? İşte detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

5 Haziran Cuma gecesi 00.00'da başlayacak ve 7 Haziran Pazar gecesi 00.00'da sona erecek sokağa çıkma yasağı aşağıda isimleri bulunan 15 şehirde uygulanacaktır;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak

MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 05.06.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Sokağa çıkma yasağının olduğu 6 Haziran Cumartesi günü ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,

Sokağa çıkma yasağının olduğu 7 Haziran Pazar günü ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler kapalı olacak.