65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Kaç saat sokağa çıkma izni var?

Son dakika açıklamasıyla 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen Kabine Toplantısı ardından 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağına ilişkin kararları paylaştı. Corona virüsü önlemleri gereği bir süredir devam eden sokağa çıkma yasağına ilişkin alınan kararları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte Erdoğan’ın 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar hakkında alınan sokağa çıkma yasağı açıklamaları…

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız, ilk etapta sokağa çıkması sınırlandırmamızın günlerinde 4 saat sürecinde yürüme mesafesinde tahditli olarak getiriyoruz. 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ila 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.”

“20 yaş altı içinde bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü saat 11 ila 15 arası dışarı çıkarılabilecek. 15 Mayıs cuma günü ise 15 ila 20 yaş arası aynı saatlerde çıkarak hava alabilecek. Duruma göre, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz.”