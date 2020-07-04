65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Uzun süre yasak nedeniyle evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlar için geçtiğimiz haftalarda düzenlemeye gidilmiş ve sadece belirli saatlerde dışarı çıkmalarına olanak sağlanmıştı. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

1 Haziran'da hayata geçen normalleşme adımları kapsamında 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstüne yönelik “Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız.” açıklamalarında bulundu.

Bakan Koca: 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili bir gündem olmadı. Büyüklerimizle ilgili özellikle bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor. Demin de bahsettiğim özellikle vefat edenlerin yaş ortalamasının giderek arttığını görüyoruz. Şu dönemde normalleşmeyle birlikte, bu virüsü kolay taşıdığını, yaşlılarımız için daha büyük risk taşıdığını görüyoruz. Bu kısıtlamanın şu an devamından yanayız. Düğünlerde ise bununla ilgili bir genelge yayınlandı. Yani takı takılmaması, sayının 4’te 1’e kadar düşürülmesi, oyun ve benzeri etkinliklerin yapılmaması, yani kurallara bağlandı. Düğünlerin bu kurallar çerçevesinde yapılıyor olması önemli. En çok bulaşıcılığın bu tür bir araya gelmelerle olduğunu biliyoruz.