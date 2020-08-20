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650 bin olan nüfus 2 milyona çıktı! Vali: Vakalarımızda biraz tırmanış oldu

Sivas'ta corona virüsü vakalarında yaşanan artış üzerine değerlendirme yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı sonrası dışarıdan Sivas'a gelenlerle birlikte nüfusun 2 milyona ulaştığını, bu nedenle vakalarda artış olduğunu söyledi. Vali Ayhan, "Vakalarımızda biraz tırmanış oldu. Ama şu an vakalarımız 5-6 gündür stabil bir şekilde devam ediyor" dedi.

18:54 -
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Ülke genelinde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Sivaslılar, memleketine akın etti. Kurban Bayramı’nda yaşanan yoğunlukla birlikte yaklaşık 650 bin nüfusu bulunan Sivas’ın nüfusu 2 miliyona çıktı, corona virüsü vakalarında da artış meydana geldi.

Seyahat kısıtlamasına kadar en az vaka görülen iller arasında yer alan Sivas, son haftalarda vaka sayısının en fazla arttığı iller arasına girdi. Konuyla ilgili Sivas Valisi Salih Ayhan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“VAKALARIMIZDA BİRAZ TIRMANIŞ VAR”

Vali Ayhan, servislerde ve yoğun bakım servislerinde yer sıkıntısı yaşanmadığını belirterek şunları söyledi:

* Sivas’ımıza yoğun bir nüfus hareketi oldu. Bu hareketliliğinde doğal bir getirisi oldu. Vakalarımızda biraz tırmanış oldu. Ama şu an vakalarımız 5-6 gündür stabil bir şekilde devam ediyor

* Bakanlığımızın da talimatı ile Sivas’ta ayağımızı basmadığımız, denetlemediğimiz alan kalmadı. Sağlık sistemimizde de çok şükür bir sıkıntı yoktur.

* Tüm servislerimizdeki yata doluluk oranımız şu anda yüzde 45’lerdedir. Yoğun bakımlardaki doluluk oranımız ise toplamda yüzde 60’dır. Yüzde 40 boş bir kapasite var.

* Koronavirüs ilgili ihtiyaç olması halinde yatak ve yoğun bakım kapasitemizi arttırabilecek imkanımız var. Ekiplerimiz başarılı bir süreç yönetmektedir.

* Filyasyon ekiplerimizi artırarak daha sistematik ve daha steril ortamlar oluşturmayı sağlamaya çalışıyoruz.

Sivas Valisi Salih Ayhan. FOTO: DHA

“TEDİRGİN OLACAK BİR DURUM YOKTUR”

Vali Ayhan, tedirginliğe gerek olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

* Sivaslı vatandaşlarımızdan isteğimiz, asla bir infial olacak, kaygılanacak, tedirgin olacak bir durum yoktur. Amma rehavete kapılmamamız gerektiğini de istirham ediyorum.

* Maskemize, mesafemize, temizliğimize dikkat edelim. Evde izlenim kararı verilen vatandaşlarımızın aile hekimlerinin tavsiyelerine, sağlık teşkilatımızın önerilerine mutlaka uymalarını istiyoruz. DHA

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Son güncelleme: 18:57 20.08.2020
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