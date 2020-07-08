8 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto’da haftanın sonuçları…

Sayısal Loto çekilişinde haftanın sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmamış ve 2. devir gerçekleşmişti. Bu akşam ise Sayısal Loto’da haftanın rakamları belirlendi ve büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ çekilişinde Sayısal Loto’da bu hafta büyük ödül miktarı devirlerle birlikte 4 milyon 212 bin TL olarak açıklandı. Sayısal Loto’da şanslı rakamlar şu şekilde…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto’nun 1338. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Mili Piyango, Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarını 4 milyon 212 bin TL olarak açıklarken, şanslı rakamlar ise; 3-9-10-18-28-43 olarak belirlendi.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Her gün Süper Piyango