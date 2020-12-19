9 kişinin hayatını kaybettiği patlama kamerada! Camlar kırıldı, çığlıklar yükseldi

SANKO Üniversitesi Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. Olayda 9 kişi hayatını kaybederken, 11 hasta başka hastanelere sevk edildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları cep telefonları kameralarına yansıdı. Çığlıkların duyulduğu görüntülerde sağlık çalışanlarının camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLER BELLİ OLDU

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Osman Daşdemir ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

İKİ BAKAN İNCELEMELERDE BULUNDU

Yangınla ilgili incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Herhangi bir sorun ve aksaklık kusur tespit edildiğinde yapılması gereken her neyse yapılacaktır” dedi.

Açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şöyle konuştu:

* Öncelikle bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Biliyorsunuz yangın sabah saat 4 buçuk sularında başladı.

* Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere daha çok kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. Bununla devamında 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti.

* 1 vatandaşımız 11 hastanın transferi döneminde, 1 hastamız da 4 buçuk saat kadar sonra nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu.

* 19 takip edilen hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. 10 hastamızın da nakli yapılarak değişik civar hastanelerde yoğun bakımlarda tedavileri devam etmektedir.

* Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

* Yangına müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin etkilendiğini gördük. 7 personelin yoğun bakımda takibi yapılmakta kendilerini ziyaret ettik ve ciddi bir sorunlarının olmadığını bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir.

* Olayla ilgili inceleme hem başsavcılıkla hem biz bakanlık olarak müfettiş görevlendirmesi anında yapıp inceleme ve soruşturma başlatmış olduk. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık kusur tespit edildiğinde yapılması gereken her neyse yapılma noktasında yapacağımızdan kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun.

“TÜM KURUMLAR GEREKEN NE VARSA YAPACAKTIR”

Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal soruşturma başlattığını belirten Bakan Koca, şunları söyledi:

* 2 savcı görevlendirilmiştir. 2 savcımız süreci tüm yönleriyle takip etmekte, süreci titiz şekilde soruşturmaktadır.

* Bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır.

* Süreç, hızlı ve titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. İnsan canı en değerli ve aziz varlıktır. Buna yönelik bu süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır.

* İdari ve adli anlamda tüm kurumlar gereken ne varsa yapacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu konuda tüm çalışmalar titiz şekilde sürecektir. Bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep’te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir” denildi.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi ve işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Ölenlerden birinin ise cenazesinin yapılacak olan DNA testinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan cenazelerden 6’sı Gaziantep’te, 2’si Siirt’te, 1’i ise Kahramanmaraş’ta defin edilecek. (DHA/İHA)