Acı haberi MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi’nde görev yapan askerlere teröristlerce hain bir saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan ağır yaralandı. Ağır yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Uzman Onbaşı Serdar Aslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Suriye’de gerçekleştirilen saldırıda bir askerin şehit düştüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Şehit olan Serdar Aslan’ın acı haberi ise Gaziantep’te yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan aile yasa boğulurken, şehidin evi ve evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

DÜN AKŞAM AİLESİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Aslen Şanlıurfa Bozova nüfusuna kayıtlı olan, evli ve bir çocuk babası Şehit Serdar Aslan’ın en son dün akşam saatlerinde ailesiyle telefonda görüştüğü öğrenildi. İHA