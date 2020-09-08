Adalet Bakanlığı: Salgınla mücadeleye engel olmak suçtur!

Adalet Bakanlığı, sosyal medya hesabından corona virüsü salgınıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, karantina tedbirlerine uymamanın veya sağlık personelinin corona virüsü salgınıyla ilgili çalışmalarına engel olmanın suç olduğu belirtildi.

“İKİ AYDAN BİR YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR”

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Bir sağlık kurumu tarafından koronavirüse yakalandığı saptanan kişinin izole olması gerektiği halde karantina kurallarına uymaması suçtur.

* Vatandaşlarımızın sağlığını bu şekilde tehdit eden kişi, Türk Ceza Kanununun 195. maddesine göre iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

* Yine aynı şekilde bulaşıcı hastalık şüphesi ile muayene ve tetkikat yapan sağlık personeline direnenler de Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında cezalandırılabilir.

* Belirtilen fiiller kapsamında kalmasa bile salgına karşı yetkili kurumların aldığı diğer tedbirlere uymayanlar, fiilin mahiyetine göre 5326 sayılı kanun ve 1593 sayılı kanun uyarınca idari para cezasına çarptırılabilir.