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Adana iftar saati kaçta? Adana iftar vaktine kaç dakika kaldı? (2020 Ramazan Ayı Adana İmsakiyesi)

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmeye başladı. Dün akşam sofralar kuruldu ve oruç için niyetler edildi. Niyetli olan vatandaşlar tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da iftar saatini beklemeye başladı. Peki, Adana iftar saati kaçta? Adana iftar vaktine kaç dakika kaldı? İşte 2020 Ramazan Ayı Adana imsakiyesi...

12:44 -
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Adana iftar saati kaçta? Adana iftar vaktine kaç dakika kaldı? (2020 Ramazan Ayı Adana İmsakiyesi)

İslam'ın şartlarından biri olan oruç ibadeti, 2020 yılında bugün ilk kez gerçekleştiriliyor. Türkiye'deki milyonlarca Müslüman, oruç tutmaya başladı. Oruçların açılacağı iftar saati ise internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Peki Adana iftar saati kaçta? Adana iftar vaktine ne kadar kaldı? İşte Diyanetin yayınladığı 2020 Ramazan Ayı Adana imsakiyesi…

ADANA İFTAR SAATİNE NE KADAR KALDI?

 

ADANA İMSAKİYESİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:1805:4612:4216:2519:2820:50
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:1605:4412:4216:2619:2920:51
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:1505:4312:4216:2619:3020:52
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:1305:4212:4116:2619:3120:54
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:1205:4112:4116:2619:3220:55
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:1005:4012:4116:2619:3320:56
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:0805:3812:4116:2619:3320:57
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:0705:3712:4116:2619:3420:59
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:0505:3612:4116:2719:3521:00
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:0405:3512:4116:2719:3621:01
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:0305:3412:4016:2719:3721:02
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:0105:3312:4016:2719:3821:03
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:0005:3212:4016:2719:3921:05
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe03:5805:3112:4016:2719:4021:06
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma03:5705:3012:4016:2819:4121:07
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi03:5505:2912:4016:2819:4121:08
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar03:5405:2812:4016:2819:4221:10
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:5305:2712:4016:2819:4321:11
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:5105:2612:4016:2819:4421:12
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:5005:2512:4016:2819:4521:13
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:4905:2412:4016:2919:4621:15
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:4805:2412:4016:2919:4721:16
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:4605:2312:4016:2919:4721:17
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:4505:2212:4016:2919:4821:18
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:4405:2112:4016:2919:4921:19
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:4305:2112:4016:2919:5021:21
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:4205:2012:4016:3019:5121:22
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:4105:1912:4016:3019:5121:23
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:4005:1912:4016:3019:5221:24
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:3905:1812:4016:3019:5321:25

(Vakitler şehir merkezine göredir. Bazı ilçelere göre farklılık gösterebilir)

MÜBAREK “ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUALAR

“Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

Türkçe Anlamı:

Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla.

Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.

“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe Anlamı:

Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”

Türkçe Anlamı:

Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

Türkçe Anlamı:

Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

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