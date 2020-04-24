Adana iftar saati kaçta? Adana iftar vaktine kaç dakika kaldı? (2020 Ramazan Ayı Adana İmsakiyesi)

İslam'ın şartlarından biri olan oruç ibadeti, 2020 yılında bugün ilk kez gerçekleştiriliyor. Türkiye'deki milyonlarca Müslüman, oruç tutmaya başladı. Oruçların açılacağı iftar saati ise internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Peki Adana iftar saati kaçta? Adana iftar vaktine ne kadar kaldı? İşte Diyanetin yayınladığı 2020 Ramazan Ayı Adana imsakiyesi…
ADANA İFTAR SAATİNE NE KADAR KALDI?
ADANA İMSAKİYESİ
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1441
|24 Nisan 2020 Cuma
|04:18
|05:46
|12:42
|16:25
|19:28
|20:50
|2 Ramazan 1441
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|04:16
|05:44
|12:42
|16:26
|19:29
|20:51
|3 Ramazan 1441
|26 Nisan 2020 Pazar
|04:15
|05:43
|12:42
|16:26
|19:30
|20:52
|4 Ramazan 1441
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|04:13
|05:42
|12:41
|16:26
|19:31
|20:54
|5 Ramazan 1441
|28 Nisan 2020 Salı
|04:12
|05:41
|12:41
|16:26
|19:32
|20:55
|6 Ramazan 1441
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|04:10
|05:40
|12:41
|16:26
|19:33
|20:56
|7 Ramazan 1441
|30 Nisan 2020 Perşembe
|04:08
|05:38
|12:41
|16:26
|19:33
|20:57
|8 Ramazan 1441
|1 Mayıs 2020 Cuma
|04:07
|05:37
|12:41
|16:26
|19:34
|20:59
|9 Ramazan 1441
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:05
|05:36
|12:41
|16:27
|19:35
|21:00
|10 Ramazan 1441
|3 Mayıs 2020 Pazar
|04:04
|05:35
|12:41
|16:27
|19:36
|21:01
|11 Ramazan 1441
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:03
|05:34
|12:40
|16:27
|19:37
|21:02
|12 Ramazan 1441
|5 Mayıs 2020 Salı
|04:01
|05:33
|12:40
|16:27
|19:38
|21:03
|13 Ramazan 1441
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:00
|05:32
|12:40
|16:27
|19:39
|21:05
|14 Ramazan 1441
|7 Mayıs 2020 Perşembe
|03:58
|05:31
|12:40
|16:27
|19:40
|21:06
|15 Ramazan 1441
|8 Mayıs 2020 Cuma
|03:57
|05:30
|12:40
|16:28
|19:41
|21:07
|16 Ramazan 1441
|9 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:55
|05:29
|12:40
|16:28
|19:41
|21:08
|17 Ramazan 1441
|10 Mayıs 2020 Pazar
|03:54
|05:28
|12:40
|16:28
|19:42
|21:10
|18 Ramazan 1441
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:53
|05:27
|12:40
|16:28
|19:43
|21:11
|19 Ramazan 1441
|12 Mayıs 2020 Salı
|03:51
|05:26
|12:40
|16:28
|19:44
|21:12
|20 Ramazan 1441
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:50
|05:25
|12:40
|16:28
|19:45
|21:13
|21 Ramazan 1441
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|03:49
|05:24
|12:40
|16:29
|19:46
|21:15
|22 Ramazan 1441
|15 Mayıs 2020 Cuma
|03:48
|05:24
|12:40
|16:29
|19:47
|21:16
|23 Ramazan 1441
|16 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:46
|05:23
|12:40
|16:29
|19:47
|21:17
|24 Ramazan 1441
|17 Mayıs 2020 Pazar
|03:45
|05:22
|12:40
|16:29
|19:48
|21:18
|25 Ramazan 1441
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:44
|05:21
|12:40
|16:29
|19:49
|21:19
|26 Ramazan 1441
|19 Mayıs 2020 Salı
|03:43
|05:21
|12:40
|16:29
|19:50
|21:21
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1441
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:42
|05:20
|12:40
|16:30
|19:51
|21:22
|28 Ramazan 1441
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|03:41
|05:19
|12:40
|16:30
|19:51
|21:23
|29 Ramazan 1441
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:40
|05:19
|12:40
|16:30
|19:52
|21:24
|30 Ramazan 1441
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:39
|05:18
|12:40
|16:30
|19:53
|21:25
(Vakitler şehir merkezine göredir. Bazı ilçelere göre farklılık gösterebilir)
MÜBAREK “ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUALAR
“Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”
Türkçe Anlamı:
Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla.
Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.
“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”
Türkçe Anlamı:
Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.
“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”
Türkçe Anlamı:
Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.
“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”
Türkçe Anlamı:
Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.
İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR
“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”
“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”
(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)
Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;
“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”
Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.
Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;
“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”
İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:
“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”