Adana iftar saati kaçta? Adana iftar vaktine kaç dakika kaldı? (2020 Ramazan Ayı Adana İmsakiyesi)

İslam'ın şartlarından biri olan oruç ibadeti, 2020 yılında bugün ilk kez gerçekleştiriliyor. Türkiye'deki milyonlarca Müslüman, oruç tutmaya başladı. Oruçların açılacağı iftar saati ise internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Peki Adana iftar saati kaçta? Adana iftar vaktine ne kadar kaldı? İşte Diyanetin yayınladığı 2020 Ramazan Ayı Adana imsakiyesi…

ADANA İFTAR SAATİNE NE KADAR KALDI?



ADANA İMSAKİYESİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:18 05:46 12:42 16:25 19:28 20:50 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:16 05:44 12:42 16:26 19:29 20:51 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:15 05:43 12:42 16:26 19:30 20:52 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:13 05:42 12:41 16:26 19:31 20:54 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:12 05:41 12:41 16:26 19:32 20:55 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:10 05:40 12:41 16:26 19:33 20:56 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:08 05:38 12:41 16:26 19:33 20:57 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:07 05:37 12:41 16:26 19:34 20:59 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:05 05:36 12:41 16:27 19:35 21:00 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:04 05:35 12:41 16:27 19:36 21:01 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:03 05:34 12:40 16:27 19:37 21:02 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:01 05:33 12:40 16:27 19:38 21:03 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:00 05:32 12:40 16:27 19:39 21:05 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 03:58 05:31 12:40 16:27 19:40 21:06 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 03:57 05:30 12:40 16:28 19:41 21:07 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 03:55 05:29 12:40 16:28 19:41 21:08 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 03:54 05:28 12:40 16:28 19:42 21:10 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:53 05:27 12:40 16:28 19:43 21:11 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:51 05:26 12:40 16:28 19:44 21:12 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:50 05:25 12:40 16:28 19:45 21:13 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:49 05:24 12:40 16:29 19:46 21:15 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:48 05:24 12:40 16:29 19:47 21:16 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:46 05:23 12:40 16:29 19:47 21:17 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:45 05:22 12:40 16:29 19:48 21:18 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:44 05:21 12:40 16:29 19:49 21:19 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:43 05:21 12:40 16:29 19:50 21:21 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:42 05:20 12:40 16:30 19:51 21:22 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:41 05:19 12:40 16:30 19:51 21:23 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:40 05:19 12:40 16:30 19:52 21:24 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:39 05:18 12:40 16:30 19:53 21:25

(Vakitler şehir merkezine göredir. Bazı ilçelere göre farklılık gösterebilir)



MÜBAREK “ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUALAR

“Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”

Türkçe Anlamı:

Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla.

Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.

“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”

Türkçe Anlamı:

Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”

Türkçe Anlamı:

Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”

Türkçe Anlamı:

Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”