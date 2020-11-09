Adnan Bali, Berat Albayrak’ın yerine geçeceği iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa paylaşımı sonrasında bakanlık görevine getirileceği iddia edilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Linkedin hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.
Bali, “Hazine ve Maliye Bakanı olduğuma dair sosyal medya üzerinden yayılan söylentiler gerçek dışıdır. Bu tür söylentilere itibar edilmemelidir' dedi.
Adına açılan sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların doğru olmadığını kaydeden Bali, Linkedin’den başka sosyal medyada bir hesabı bulunmadığını belirtti.