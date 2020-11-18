Meteoroloji ile AFAD’dan sel ve hortum uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklenmekte olduğunu bildiren MGM, bazı bölgeler için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

MARMARA’DA SAĞANAK VAR

Marmara Bölgesi’nde Bursa, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli’de aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor.

AFAD’DAN SEL UYARISI

Öte yandan AFAD, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen Muğla ve Antalya çevrelerindeki kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.