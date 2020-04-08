Ahmet Davutoğlu’ndan Birleşmiş Milletler’e çağrı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından ve partisinin internet sitesinden Dünya Sağlık Günü’ne ilişkin Türkçe ve İngilizce mesaj yayınladı.

Mesajda corona virüsü ile amansız mücadelesine devam eden sağlık çalışanlarını kutlayan Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in, küresel dayanışma ve uluslararası iş birliğinin arttırılması çağrısına da destek verdi.

“2020 YILI ‘DÜNYA SAĞLIK DAYANIŞMA YILI' İLAN EDİLSİN”

Birleşmiş Milletler'e de çağrıda bulunan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bu dayanışma ruhu içinde hali hazırda kutlanan ‘2020 Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılı'na paralel olarak, 2020 yılını ‘Dünya Sağlık Dayanışma Yılı' ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Hep birlikte var olacak, başaracak ve kazanacağız.

