AKP’li başkan ‘Büyük bir problemimiz var’ diyerek kentteki vaka artışının nedenini açıkladı

AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirdeki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki toplantıya pandemi sürecinde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak başlayan Başkan Altay, bugüne kadar 10 binin üzerinde bina, merkez ve toplu kullanılan alanların dezenfeksiyonunu tamamladıklarını söyledi.

“KENTİN TİCARETİNE SIKINTI VERİYOR”

Normalleşme sürecinin ardından kentte artan corona virüs vaka sayılarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Altay şunları söyledi:

* Kentte corona vakalarına ilişkin bir tedirginlik havası oluşturulması Konya'nın ticaretine ciddi manada bir sıkıntı veriyor. Bunun içinde kamuoyunu doğru bilgilendirmek gerekiyor.

* Ortalıkta bir yangın havası oluşturmamanın yanında çok rahat bir ortam da oluşturmamak gerekiyor. Şu anda büyük bir problemimiz var. Bu problemimiz de aile içindeki bulaş.

* Nişanlar düğünler, asker uğurlamaları şu anda inanılmaz bir problem oluşturuyor. Bir zaman sonra maskeler aşağı iniyor, sosyal mesafe kalmıyor.

* Bu sebeple hem davet sahiplerinin, hem de davetlilerin dikkat etmesi gerekiyor. İnşallah tedbirlere uyarak, bu süreci bir an önce atlatacağız.

“BAZI PERSONELLERİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI”

Belediye personellerinden bazılarının corona virüs testinin pozitif çıktığını aktaran Altay, “Büyükşehir belediyemizde bazı birimlerde arkadaşlarımızın testleri pozitif çıktı ve karantinaya alındılar. Ancak şu an itibariyle herhangi bir birimimizde kriz yok yok ve faaliyetler devam ediyor. Ben de belirli aralıklarla test yaptırıyorum, şu ana kadar testlerimde bir sıkıntı yok” dedi.

“KURALLARA UYARSAK VAKALAR DÜŞMEYE DEVAM EDER”

“Dün itibariyle vaka sayısı artan ilk 5 şehir içerisinden düştük” diyen Altay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu aslında bir denge. Şu an vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Kolluk güçlerimizde gerekli denetimleri yapıyor. Kurallara uymaya devam edersek vaka sayılarında düşüş devam eder.”