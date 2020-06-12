AKP’li başkanın tarım arazisine yaptığı inşaata mahalleliden tepki

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Maksudiye Mahallesi'nde bulunan 46 bin metrekare alan satın alan AKP İl başkan yardımcısı Mehmet Alper Yüksel tarım arazisine birçok bina inşa etti.

İçerisinde havuzunda bulunduğu irili ufaklı 20'ye yakın yapı inşa eden Mehmet Alper Yüksel'in 2018 yılında aldığı ve daha sonra inşaatına başladığı binalar için 31 Aralık 2017 yılına kadar yapılmış binalara AKP Hükümeti tarafından getirilen imar barışından da yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu iddia edildi.

Sakarya'nın küçük ilçelerinden Söğütlü ilçesinin tarım ve hayvancılığa uygun yapısıyla dikkat çeken Maksudiye Mahallesi’nde tarımsal depo olarak izin alınan yapılaşmanın, gerekli izin olmamasına rağmen modern bir turistik yapıya dönüştürülmesine mahalleli karşı çıkıyor.

DEPO MODERN SİTE

46 bin 100 metrekare arazi üzerindeki arazide 75 metrekare bağ evi ve 75 metrekare depo olarak toplamda 150 metrekare yapı izni alınmış olmasına rağmen birçok bina yapıldı.

Depo olarak izin alınan arazi üzerindeki binalar ise modern bir site görüntüsü ile göze çarpıyor. Maksudiye Mahallesi yaşayanları ise başta Söğütlü Belediyesi olmak üzere çok yere şikâyetlerini iletmiş olsa da olumlu bir sonuç alamadı.

İMAR BARIŞINA BAŞVURULDU

AKP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Alper Yüksel tarafından 2018 yılında alınan arazinin ise tarım alanı olarak geçtiği öğrenildi. Ancak AKP’li başkan yardımcısı 2017 yılı ve öncesini kapsayan imar barışından yararlanarak kaçak binaların iznini çıkarmak için harekete geçti. Mahalleliler ise bu kaçak yapılaşmaya ve ‘Saray’ görünümlü ‘Depo’ evine karşı çıktı.

BELEDİYE İMARA AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI İDDİASI

Öte yandan AKP'li Söğütlü Belediyesi'nin bir süre önce bölge halkının sorunlarını çözeceği ve arazilerinin daha da değerleneceği söylenerek aralarında AKP'li il başkan yardımcısının 46 bin metrekarelik arazisinin de yer aldığı bölgeyi imara açmak için çalışma başlattığı da gelen iddialar arasında.

CİMER'DEN GELEN CEVAP

Konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e taşıyan mahalleliye ‘Bağ evi ve tarımsal amaçlı depo yapılmasında sakınca bulunmadığı cevabı geldi. Vatandaşın şikayetine gelen cevap ise şu şekilde oldu:

* İlimiz Söğütlü İlçesi, Maksudiye mahallesi, 36 ve 37 no’lu parsellerde yapılan yapılar için bilgi istenmektedir. Bahse konu Maksudiye mahallesi 36 parsel için 10.04.2018 tarihli Toprak Koruma Kurulunda gerekli değerlendirme yapılmış ve Bakanlığımız tarafından tarımsal amaçlı depo yapılması uygun görülmüştür.

* Maksudiye mahallesi 37 parsel için ise; 12.09.2018 tarihli Toprak Koruma Kurulunda değerlendirilmiş ve Bakanlığımız tarafından bağ evi ve tarımsal amaçlı depo yapılmasında sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

* Bahse konu 36 ve 37 parsellerin durumları ile ilgili 22.07.2019 ve 17.12.2019 tarihlerinde Bakanlığımıza bilgi verilmiştir.