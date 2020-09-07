AKP’li belediye başkanı ‘gazeteci dövdürdü’ iddiası

Elazığ’da yayın yapan Haberkent gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Efrayim Gündem, savcılığa giderek Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve kardeşi Korkut Şerifoğulları’ndan şikayetçi oldu. Gündem, kendisine yumruklu saldırıda bulunan ve tehdit eden Tuncay Aktürk’ü, Şerifoğulları kardeşlerin azmettirdiğini öne sürdü.

Efrayim Gündem, Elazığ Belediyesiyle ilgili yaptığı eleştirilerden dolayı hakaretlere uğradığını belirterek, şunları söyledi:

* Dün (4 Eylül) Facebook sayfamdan “Bu şehrin insanları zulmü hak etmiyor, müteahhitler para kazansın diye ağır hasarlı binaları yıkarak günlerce caddeleri kapatıp molozlardaki demirleri aklıyorlar. O bölge insanını toza gürültüye maruz bırakarak insanları adeta canından bezdiriyorlar daha bu zulüm aylarca devam edecek. Halbuki belediye yer belirlese müteahhitler de o bölgeyi kullanıp, molozlarını orada ayıklasa insanlarda bu zulümden kurtulsa ne iyi olur” diye paylaşımda bulundum.

“SAYFAMA YOĞUN SALDIRI VAR”

* Bugün (5 Eylül) yine Facebook sayfamdan, “Şehir yine su kesintisiyle çalkalanıyor, Şahin başkan yer altı sorunu benim siyasi hayatıma mal olsa da bu işi çözeceğim demişti. Az sabır” diye bir paylaşımda bulundum. Sayfama yoğun saldırı geldi. Hakaretlerde bulundular. Ben de bu hakaretler üzerine sinirlenerek yine facebook sayfamdan “Bir marketi bir yılda batıran birine şehri teslim ettiğiniz zaman tabi ki sular kesilecek yollar çöpten geçilmeyecek” yazdım. Tanımadığım numaralar sürekli beni aradı ancak ben bu numaraları açmadım.

“BENDEN BÜYÜKSÜN AMA ŞEREFSİZLİK YAPTIN”

* Saat 18.30 sıralarında arkadaş grubumuzun daveti üzerine Akçakiraz’da S.K'nın bahçesine yemeğe gittim. S.K.’ya başıma gelenleri anlattım, “Seni arayanlar kimmiş ben bir öğreneyim” dedi. Telefonla görüştüğü kişiyi bulunduğumuz yere davet etti. Yaklaşık bir saat sonra Tuncay Aktürk isimli bir şahıs ve yanında ismini bilmediğim bir arkadaşıyla geldi. Tuncay Aktürk “Benden büyüksün ama Şahin Şerifoğulları'na karşı şerefsizlik yaptın” dedi. Sol çeneme yumruk attı, silahını çekerek mermiyi ağzına verdi. Bende kendimi korumak amaçlı kaçtım.

Genel Yayın Yönetmeni Efrayim Gündem, Tuncay Aktürk’ten ve Aktürk’ü azmettirdiğini düşündüğü Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve kardeşi Korkut Şerifoğulları'ndan davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.