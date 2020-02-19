Akşener’den Erdoğan’a ‘2023’ yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilçe ve esnaf ziyaretleri kapsamında Edirne‘nin Keşan ve İpsala ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara hitap eden Akşener, “İYİ Parti 2023’e kalmaz” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a yanıt verdi.



İNSANLARIN KAFASINA KEYİF ÇAYI ATTIN

* Sayın Erdoğan; gel buraya Keşan’a, Keşanlıların işsiz gençlerin, vergisini ödeyemeyen esnafın, iş bulamayan iki çocuklu babanın, kayınpederinin emekli maaşına kalmış damadın sorunlarını dinle. Van’da insanlar çığ altındayken, gittin Kırıkkale’ye insanların kafasına keyif çayı attın.

* Rahmetli anacığım derdi ki; kul kurar kader gülermiş. 2023’e kimin kalıp kimin kalmayacağına burada toplanan Keşanlı karar verecek.

* Türkiye’nin selameti için bir an önce etrafındaki çapsız danışmanlarını, ekonominin içine tükürmüş çapsız damadını ekonominin başından çek. Etrafındaki çapsız danışmanları dinleye dinleye böyle oldun.

YIRTIK YUFKA NEDİR BİLİR MİSİN?

* Pazarda bir kadın dedi ki: Ispanak, lahana, karnabaharı üçünü bir arada alamıyorum, börek yapacağım yırtık yufka aldım. Sayın Erdoğan yırtık yufka nedir bilir misin? Yırtık yufkanın, yırtık olmayan yufkadan farkını bilir misin? Herkese inat, ağalara inat gezmeye devam edeceğim. Esnaf esnaf, çiftçi çiftçi tek tek vatandaşın ayağına giderek gezmeye devam edeceğiz. Bu ağaları buraya sizin gözünüzün içine bakmaya, oy için yalvartmaya getirteceğim. Buradan ne öğrendiysem anlatacağım, hepsinin rahatı bozulacak.