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Akşener’den Erdoğan’a: Küçük ortağının bundan haberi var mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasıyla ilgili “Yani bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye'de?” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın ifadelerine tepki gösteren Akşener, “Peki, 'Askıda Ekmek Kampanyası' başlatan küçük ortağının, bundan haberi var mı Sayın Recep Tayyip Erdoğan?” sorusunu sordu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:27, 28/10/2020
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Akşener’den Erdoğan’a: Küçük ortağının bundan haberi var mı?

Partisinin grup toplantısı sonrası TBMM koridorlarında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı askıda ekmek kampanyasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

Erdoğan, bir muhabirin “Askıda ekmek başlatmıştı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…” cümlesiyle başlayan sorusunu yarıda keserek, “Yani bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye’de?” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından sorduğu soru ile tepki gösterdi.

Akşener, “Peki, ‘Askıda Ekmek Kampanyası' başlatan küçük ortağının, bundan haberi var mı Sayın Recep Tayyip Erdoğan?” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:18:25,
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