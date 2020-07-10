Ali İsmail öldürülüşünün 7. yıl dönümünde anılıyor… Ali İsmail Korkmaz kimdir?

Ali İsmail Korkmaz, 18 Mart 1994 tarihinde Hatay'da dünyaya geldi. Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ölümünün 7. yılında da anılıyor. Peki, Ali İsmail Korkmaz kimdir?

ALİ İSMAİL KORKMAZ KİMDİR?

Ali İsmail Korkmaz, 18 Mart 1994 tarihinde Hatay’da dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Korkmaz, Eskişehir’de Gezi Parkı protestoları sırasında 2 Haziran gecesi sivil giyimli kişiler ve sivil polisler tarafından tarafından sopalarla saldırıya uğradı. Darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013 tarihinde yaşamını yitirdi.

Ali İsmail Korkmaz’ın vefatından sonra Eskişehir’de heykeli dikildi. Yaşamını yitirdikten sonra Türkiye’nin birçok ilinde protesto gösterileri yapıldı. Fenerbahçe taraftarları ise “Ali İsmail Korkmaz” marşını besteleyerek çeşitli maçlarda bu marşı söylediler.