Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Anakin Skywalker’ lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli polisin takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. 

12:45 -
Haberler Gündem

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Adnan Kahveci Mahallesi’nde, ‘Anakin Skywalker’ lakaplı ve yüzünde yara izi olan bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri çalışma başlattı.

15 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Volkan K. olduğu belirlendi. Ekipler salı günü Volkan K.’yı gözaltına alırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 562 gram esrar, 2 hassas terazi, bin 650 lira ve 25 dolar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Beylikdüzü Dolar Emniyet istanbul salı uyuşturucu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more