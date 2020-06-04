‘Anakin Skywalker’ lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Adnan Kahveci Mahallesi’nde, ‘Anakin Skywalker’ lakaplı ve yüzünde yara izi olan bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri çalışma başlattı.

15 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Volkan K. olduğu belirlendi. Ekipler salı günü Volkan K.’yı gözaltına alırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 562 gram esrar, 2 hassas terazi, bin 650 lira ve 25 dolar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)