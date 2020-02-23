Arabuluculukta başarı oranı yüzde 70’e ulaştı

Adalet Bakanlığı'nın yargı yükünü azaltmak için sunduğu alternatif çözüm yöntemlerinden arabuluculuk uygulamasında yüzde 70 oranında başarı sağlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de sık sık gündeme getirdiği arabuluculuk ve uzlaştırmada sonuç alınması, mahkemelere yeni iş yükü oluşmasının da önüne geçiyor.

845 BİN 79 DOSYA MAHKEMEYE GÖNDERİLMEDİ

2013 yılından bu yana arabuluculara yönlendirilen 1 milyon 254 bin 348 dosyadan 845 bin 79'u çözüme kavuşturularak yüzde 70 başarı sağlandı.

İhtiyari uyuşmazlıklarda 2013 yılından bu yana arabulucuya gönderilen 279 bin 15 dosyanın yüzde 97'sinde anlaşma sağlanarak 255 bin 707 dosya çözüme kavuşturuldu.

İş uyuşmazlıklarına 2018 yılından bu yana arabulucuya gönderilen 802 bin 36 dosyanın yüzde 63'ü çözülerek 493 bin 798 dosyada anlaşma sağlandı. Ticari uyuşmazlıklarda ise arabuluculara yönlendirilen 173 bin 297 dosyanın 95 bin 574'ünde yani yüzde 56'sında anlaşma sağlanarak çözüme kavuşturuldu.