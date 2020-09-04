Artan vakalar sonrası Vali Yavuz’dan halka olağanüstü hal çağrısı!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz son dönemlerde artan corona virüsü vakaları nedeniyle sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Kent genelinde test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif çıkması muhtemel kişiler hakkında verilen karantina kararının ihlal edilmesine vurgu yapan Yavuz, idari işlem yapılmasına rağmen kurallara uyulmadığını söyledi.

“TOPLUMLA NASIL HELALLEŞECEKLER”

Sosyal medyadan halka çağrıda bulunan Yavuz şu ifadeleri kullandı;

*Değerli Kocaelili Kardeşlerim, Covid 19 salgınının yayılmasını önlemek için hastanede yatması gerekmeyen pozitif vakalarla temaslılarına karantina uygulaması yapmaktayız.

*Israrlı adli ve idari işlem yapmamıza rağmen karantina kurallarına uymayanlar var. Masum insanlara bu hastalığın bilerek bulaşmasına sebep olanlar toplumla nasıl helalleşecekler.

*MASKE, MESAFE ve HİJYENE dikkat edelim. Birbirimizi uyaralım. Kendi olağanüstü halimizi ilan edelim.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI ARTIYOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 511 oldu. Bugün bin 642 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 274 bin 943'e yükseldi.