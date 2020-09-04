Artan vakalar sonrası Vali Yavuz’dan halka olağanüstü hal çağrısı!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz son dönemlerde artan corona virüsü vakaları nedeniyle sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
Kent genelinde test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif çıkması muhtemel kişiler hakkında verilen karantina kararının ihlal edilmesine vurgu yapan Yavuz, idari işlem yapılmasına rağmen kurallara uyulmadığını söyledi.
“TOPLUMLA NASIL HELALLEŞECEKLER”
Sosyal medyadan halka çağrıda bulunan Yavuz şu ifadeleri kullandı;
*Değerli Kocaelili Kardeşlerim, Covid 19 salgınının yayılmasını önlemek için hastanede yatması gerekmeyen pozitif vakalarla temaslılarına karantina uygulaması yapmaktayız.
*Israrlı adli ve idari işlem yapmamıza rağmen karantina kurallarına uymayanlar var. Masum insanlara bu hastalığın bilerek bulaşmasına sebep olanlar toplumla nasıl helalleşecekler.
*MASKE, MESAFE ve HİJYENE dikkat edelim. Birbirimizi uyaralım. Kendi olağanüstü halimizi ilan edelim.