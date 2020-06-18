Artvin’de suç duyurusu: Kamilet Vadisi’ni katlettiler

Arhavi’deki Kamilet Vadisi’nde MNG Holding tarafından yapıılan HES nedeniyle, vadinin ortasından akan dere çamur akmaya başladı. Suç duyurusunda bulunan Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri, şu açıklamayı yaptı:

* Kamilet Vadisi’ne MNG Holding tarafından yapılan HES projesi, ÇED raporunda belirlenen tüm kurallara aykırı bir şekilde inşa edilmiştir.

* Firma taahhütlerini denetlemeyen Arhavi Orman İşletme Müdürü ve ilgili orman bölge şefi hakkında görevi ihmal, firmaya haksız kazanç sağlama, oluşan çevre suçunu ilgili mercilere bildirmemek suçlarını işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk.

* Bunun yanında, HES projesini yapan Balsu elektrik firması yetkilileri hakkında da, ÇED raporunda inşaatlar esnasında ortaya çıkacak hafriyatlara ilişkin hiçbir taahhüdünü yerine getirmeden inşaatı gerçekleştirdikleri, ortaya çıkan hafriyatları vadi yamaçlarına ve dere tabanına boşalttıkları, 52 gündür Kamilet deresinin çamur akmasına ve derelerde yaşayan binlerce canlının ölümüne neden oldukları gerekçesi ile cezalandırılmaları için suç duyurusunda bulunduk.

* Kamilet Vadisi’nin katledilmesine seyirci kalan ve görevlerini yapmayan yetkililer ile firma yöneticilerinin hesap vermesini ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz.