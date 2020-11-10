Atatürk mesajları ve şiirleri: 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz…

Atatürk’ü 10 Kasım 2020’de, ebedi aleme intikal edişinin 82. yıl dönümünde anıyoruz. Acımız ilk günkü kadar derin, Türk halkı hâlâ O’nu arıyor. Türkiye’ye akıl, bilim ve çağdaşlığı miras bırakan Atatürk için özel yazılmış sözler ve yakınlarınızla paylaşabileceğiniz 10 Kasım mesajları haberimizin içerisinde yer alıyor.
10 KASIM MESAJLARI
“Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.”
“Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.”
“2020 yılı 10 Kasım’ında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun…”
“10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk’ü daha iyi anlayarak yeniyorum.”
“Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.”
“Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…”
“80. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 80. kez başın bir kere daha sağ olsun.”
“Atatürk, Türk Milleti’nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.”
“Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.”
“Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞.”
“Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.”
“Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.”
“Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar.”
“Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.”
“Yüzyılımızda, “Olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.”
10 KASIM ATATÜRK ŞİİRLERİ
ATATÜRK
Türk’ü ölümden
O’dur kurtaran
O’dur yeniden
Türklüğü kuran
Bu memleketi
Cumhuriyeti
Atatürk etti
Bize armağan
Hasan Ali YÜCEL
ONSUZ
Ah işte duyuyorum mesut günler içinden
Sana “Sevimli yüzün asla solmasın” diyen
Bütün adınla dolu sevinç şarkıları…
– Sen öldüğün için mi şimdi bayraklar yarı!
Ah işte görüyorum seni gördüğüm günü
Altından, alkışlarla geçiyorsun bir tak’ın
O gün bana gelmiştin babamdan daha yakın.
Meğer duyacakmışım bir sabah öldüğünü…
Meğer görecekmişim bir sabah gidişini
İstanbul’un önünden son defa geçişini…
Bizler seninle nasıl, ah nasıl beraberdik
Bizler ki az sıkılsak “O başımızda” derdik
Nasıl yok bileceğiz, O güzel güneş yüzü
Ana, baba değil bu, bizler Ata öksüzü…
Tatmadık, bilmiyoruz bu bambaşka yarayı
Öğret bize yarabbi, ah O’nsuz yaşamayı…
Ziya Osman Saba
BİR RESİMDE ATATÜRK
İzmir’ e girişini Atatürk’ ün
Bir kahve duvarındaki resimde gördüm
Bir ılık güz öğlesinde
Şanlı haki urbası üzerinde
Koymuştu kılıcını içine kınının
Yürüyordu arasına sevgili halkının
Ayağında Anadolu’ dan getirdiği toz
Bir inanç gözlerinde tükenmez
Alabildiğine insan kalabalığı ardı
Bir aydınlık geleceğe bakıyordu
Işıktı sevinçti türküydü
Görseydiniz o resimde Atatürk’ ü
Sabahattin Kudret Aksal