Atatürk mesajları ve şiirleri: 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz…

Atatürk’ü 10 Kasım 2020’de, ebedi aleme intikal edişinin 82. yıl dönümünde anıyoruz. Acımız ilk günkü kadar derin, Türk halkı hâlâ O’nu arıyor. Türkiye’ye akıl, bilim ve çağdaşlığı miras bırakan Atatürk için özel yazılmış sözler ve yakınlarınızla paylaşabileceğiniz 10 Kasım mesajları haberimizin içerisinde yer alıyor.

10 KASIM MESAJLARI

“Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.”

“Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.”

“2020 yılı 10 Kasım’ında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun…”

“10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk’ü daha iyi anlayarak yeniyorum.”

“Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.”

“Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…”

“80. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 80. kez başın bir kere daha sağ olsun.”

“Atatürk, Türk Milleti’nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.”

“Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.”

“Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞.”

“Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.”

“Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.”

“Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar.”

“Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.”

“Yüzyılımızda, “Olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.”

10 KASIM ATATÜRK ŞİİRLERİ

ATATÜRK

Türk’ü ölümden

O’dur kurtaran

O’dur yeniden

Türklüğü kuran

Bu memleketi

Cumhuriyeti

Atatürk etti

Bize armağan

Hasan Ali YÜCEL

ONSUZ

Ah işte duyuyorum mesut günler içinden

Sana “Sevimli yüzün asla solmasın” diyen

Bütün adınla dolu sevinç şarkıları…

– Sen öldüğün için mi şimdi bayraklar yarı!

Ah işte görüyorum seni gördüğüm günü

Altından, alkışlarla geçiyorsun bir tak’ın

O gün bana gelmiştin babamdan daha yakın.

Meğer duyacakmışım bir sabah öldüğünü…

Meğer görecekmişim bir sabah gidişini

İstanbul’un önünden son defa geçişini…

Bizler seninle nasıl, ah nasıl beraberdik

Bizler ki az sıkılsak “O başımızda” derdik

Nasıl yok bileceğiz, O güzel güneş yüzü

Ana, baba değil bu, bizler Ata öksüzü…

Tatmadık, bilmiyoruz bu bambaşka yarayı

Öğret bize yarabbi, ah O’nsuz yaşamayı…

Ziya Osman Saba

BİR RESİMDE ATATÜRK

İzmir’ e girişini Atatürk’ ün

Bir kahve duvarındaki resimde gördüm

Bir ılık güz öğlesinde

Şanlı haki urbası üzerinde

Koymuştu kılıcını içine kınının

Yürüyordu arasına sevgili halkının

Ayağında Anadolu’ dan getirdiği toz

Bir inanç gözlerinde tükenmez

Alabildiğine insan kalabalığı ardı

Bir aydınlık geleceğe bakıyordu

Işıktı sevinçti türküydü

Görseydiniz o resimde Atatürk’ ü

Sabahattin Kudret Aksal

İlginizi Çekebilir 10 Kasım resmi tatil mi?