Ali Babacan’dan Berat Albayrak’a çok sert eleştiri: Sorumluluktan kaçamazsınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sakarya 1. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Berat Albayrak’ın istifasına değinen Babacan şu ifadeleri kullandı;

*Geçen hafta Cumhurbaşkanının en yakınındaki kişi istifa etti. Bu basit bir istifa değil. Bu bizim de öngördüğümüz gibi, sistemin istifası aslında. İki senedir hazinenin başında olup sonra bir küçük mesajla ortadan kaybolmak diye bir şey olur mu?

*Ülkenin durumunu yere göğe sığdıramayanlar, yıllardır masal anlatanlar aslında iflaslarını da açıklamış oldu. Üstelik görevi bırakan bakan ortadan kayboldu. İki senedir hazinenin başında olup sonra küçük bir mesajla ortadan kaybolmak diye bir şey olabilir mi? Ortadan kaybolup sorumluluktan kaçamazsınız. Bu nasıl bir sorumsuzluktur?

“İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY OLUYOR”

*Bir de Resmi Gazete’de istifa kelimesi geçmeden bir kararname yayınlandı. İlk defa oluyor böyle bir şey devletin tarihinde. İstifa değilmiş, görevden af ve affın kabulüymüş.

*Cumhurbaşkanı neyi affediyor, ne için affediyor? Akrabalık olmasa kararnamede böyle bir ifade geçebilir mi? Biz bütün bunların açıklamasını bilmek istiyoruz.

“BUNDAN KAÇAMAZSINIZ”

*Ortadan kaybolmakla bu yükten kurtulmak mümkün değil. Birilerinin ortadan kaybolmasıyla bu milletin ödediği bedel ortadan kaybolmuyor. Birilerini gözden kaçırarak toplumumuza olup biteni unutturamazsınız.

*Millet bu yetkiyi size sınırlı bir süre için emanet etti, ülkenin tapusunu size vermedi. Yaptığınız her işlemin, imzaladığınız her evrakın bu millete karşı sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bundan kaçamazsınız.

KAMPANYA BAŞLATTI

Öte yandan Babacan, “Korkma Türkiye” kampanyası başlatarak vatandaşlara konuşmaları, kendilerini ifade etmeleri, sorunları anlatmaları ve eleştirmeleri çağrısında bulundu. Babacan, sosyal medya hesabından “Korkma Türkiye” etiketiyle yaptığı paylaşım şöyle;

“Konuş Türkiye. Kendini ifade et, anlat, eleştir.”