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Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla başlayan çatışmalara Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tepki geldi. "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı" diyen Akar "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

13:44 -
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Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız

Azerbaycan-Ermenistan arasında dün sabah saatlerinde başlayan çatışmalar kısa sürede savaşa dönüştü. Çatışmada onlarca insan ölürken yüzlerce insan yaralandı.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız” dedi.

Akar açıklamasında “Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli. İşgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır.” ifadlerine yer verdi.

Azerbaycan Ermenistan
Son güncelleme: 13:46 28.09.2020
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