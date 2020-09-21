Bakan Akar: Diyalogdan yanayız fakat oldubittiye de izin vermeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

TSK YOĞUN BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve corona virüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Hulusi Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız” dedi.

NE TACİZİ, NE GERİLİMİ?

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Hulusi Akar, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’nda ‘ayrıştırma usullerinin’ görüşüleceği teknik toplantının beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını belirtti. Akar, şöyle konuştu:

Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Hem kendi hem de KKTC’li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktediriz. Karşı taraf sürekli olarak ‘taciz, gerilim, saldırı’ gibi ifadeler kullanıyor. Ne tacizi, ne gerilimi? Bizim yaptığımız iş tamamen teknik, bilimsel, 2004’de ilan ettiğimiz kıta sahanlığı bölgemizde yaptığımız bir çalışma. Daha önce de bununla ilgili çalışmalar yapıldı orada. Yeni bir şey değil.