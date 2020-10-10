Bakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve yeni hasta sayısını açıkladı! İşte 10 Ekim tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 113 bin 102 testle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 506 bin 414 oldu.

Son 24 saatte bin 649 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 334 bin 31'e çıktı. 56 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 8 bin 778’e yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 391 artarak 293 bin 145'e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 414, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 6.2 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.”