Bakan Pakdemirli Hatay’daki yangını Hava Radar Kıta Komutanlığı’ndan takip etti!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da Cumartesi öğleye doğru başlayan ve hâlâ söndürülemeyen orman yangınını Hava Radar Kıta Komutanlığında takip etti.

Daha sonra helikoptere binen Pakdemirli, 220 numaralı Keseciktepe Hava Radar Kıta Komutanlığı’nda söndürme ve soğutma çalışmalarını inceledi.

“DEVRİLME TEHLİKESİ GEÇİREN ARAZÖZDEKİ PERSONELİ TELEFONLA ARADI”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Hatay’ın Antakya ilçesindeki orman yangınını Hava Radar Kıta Komutanlığından takip etti.

* Kisecik Mahallesi’ndeki yangın koordinasyon merkezine gelen Bakan Pakdemirli, burada yetkililerden bilgi aldı.

* Daha sonra helikoptere binen Pakdemirli, 220 nolu Keseciktepe Hava Radar Kıta Komutanlığında söndürme ve soğutma çalışmalarını inceledi.

* Pakdemirli, çalışmalar sırasında devrilme tehlikesi geçiren arazözdeki personele de telefondan geçmiş olsun dileğinde bulundu.

* Bakan Pakdemirli’ye Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri ve yetkililer de eşlik etti.

Öte yandan bakanlık, Pakdemirli'nin incelemelerine ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.