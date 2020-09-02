Barış Atay’a saldıran üç kişi adliyeye sevk edildi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile girdiği “tecavüzcü” polemiği sonrası Kadıköy’de bir mekan çıkışında 4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Önceki gün yaşanan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kimliği belirlenen saldırganlardan üçü gözaltına alındı.

Üç saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardandan Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilirken diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BAKAN SOYLU İLE POLEMİK

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Kadıköy'de saldırıya uğramadan saatler önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadıkları polemikle gündeme gelmişti.

18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili bir paylaşımda bulunan Atay, Bakan Soylu'yu etiketleyerek, “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız” diye yazdı.

Bu paylaşımı yanıtsız bırakmayan Soylu ise, kendi hesabından Atay'a yönelik “Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden ‘tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur… Tuma’nın kollayıcısı, dikkat yakalanma…” ifadelerini kullandı.

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