Başsavcılık: 7 HDP’li vekil hakkında fezleke düzenlenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014’te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 82 kişiden şimdiye kadar 20’sinin gözaltına alındığını duyurdu. Başsavcılık halen milletvekili olan 7 isim hakkında da fezleke düzenleneceğini belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir.

* Ayrıca olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olup da hâlen başka suçlardan tutuklu/hükümlü olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 4 şüpheli hakkında da soruşturma işlemlerine devam edilmektedir.

NE OLMUŞTU?

2014 yılında terör örgütü IŞİD'in Suriye'nin Kobani kentini kuşatması sonrası YPG'li teröristlerin Türkiye üzerinden bölgeye geçmesine izin verilmemesi üzerine HDP, 6 Ekim günü ‘sokağa çıkma' çağrısı yapmıştı. Bu çağrıyla başlayan protesto eylemleri silahlı çatışmalara ve kamu binalarına saldırılara dönüşmüş, 7-8-9 Ekim tarihleri arasında 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekim 2015'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, Kobani olayları nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bugün gerçekleşen operasyon sonrası savcılıktan yapılan açıklamada; Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu‘nun tutuklu bulunduğu anımsatılarak “Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denilmişti.

İLGİLİ HABER Kobani olayları operasyonu... Çok sayıda gözaltı kararı var!