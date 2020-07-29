Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Koca’dan son dakika Kurban Bayramı açıklaması…

31 Temmuz’da kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, vatandaşların en fazla merak ettiği “Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?” sorusuna da açıklık getirdi. Bakan Koca, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığını duyurdu. İşte Bakan Koca’nın Kurban Bayramı açıklamaları ve alınan kararlar…

KURBAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Bayramda kısıtlama getirilmemiştir” açıklamalarına yer verdi.

KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

*Bu kurban bayramı, hepimizin vereceği bir sınavdır. El öpmediğimiz, birbirimize sarılmadığımız ikinci bayramdır. Bu içimizde burukluktur ama olması gereken budur.

Gelenekler hayatın devamı için vardır, güzel geleneklerin bu bayrama telkinde maksat sağlığa hizmettir. Baştan itibaren yapılan değerlendirmelerde, kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Fakat size Ramazan Bayramı hakkında bilgi vermek isterim.

*Uygulanan kısıtlamaların hepsi düşünüldüğünde 10 gün sonra yüzde 15 vaka sayısında azalma olmuştur. Entübasyona giren hasta sayısında yüzde 21, yoğun bakıma giren sayısında yüzde 19, hastaneye yatırılmada yüzde 8 gerçekleşmişti.

*Bunlar kısıtllarla birlikte, gönüllü katılıma dayalı sonuçlardır. Şimdi maske mecburiyeti olmakla birlikte zorunlu kısıtlama koyan sizlersiniz.

*Kurban Bayramında işi öyle ciddiye alalım ki, bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın. Artık tecrübelerle biliyoruz ki tedbir sonuçtur. Gerilersek, toparlaması büyük çaba, büyük dikkat istiyor.

*Yeni vaka sayılarımızı 14 Temmuz'da tekrar binin altına çekmemiz gerekir. Size tedbirlerle ciddiyet ile, tedbirlerle ihmalin birer örneğini verdim. Amacım, işin kolay ve çok zor tarafını birlikte görmenizdir. Tedbirlere uymak, tedbirlerin sonuçlarından çok daha kolaydır.

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