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Bebeğini öldürdükten sonra intihar etti

Antalya'da kan donduran olay! 27 yaşındaki kadın, 10 katlı sitenin çatısına çıktı. Önce bir yaşındaki bebeğini sonra da kendini aşağıya bırakarak intihar etti.

Sozcu.com.tr
16:48 -
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Bebeğini öldürdükten sonra intihar etti

Olay Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Akkuyu Mahallesi’nde yaşayan Gülay Güngör, kucağında bir yaşındaki bebeği Yağız’la birlikte, oturdukları sitenin terasına çıktı.

10. KATTAN BOŞLUĞA BIRAKTI

27 yaşındaki Güngör, önce bebeğini sonra da kendini 10. kattan boşluğa bıraktı. Apartman girişine düşen anne-oğlu görenler hemen 112’yi aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülay Güngör ve Yağız Güngör'ün ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. (İHA)

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Son güncelleme: 17:12 13.07.2020
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