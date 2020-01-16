Bedelli askerlik başvuru şartları neler? 2020 yeni bedelli ücreti kaç lira?

Milli Savunma Bakanlığı 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusunu yayınlandı. Henüz askerliğini yapmamış ve bedelli askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşlar 35 bin 54 lira ödeyecek. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5 bin 261 euro ücret ödeyecek. Bedelli askerlik başvuru şartları ve bakanlıktan yapılan duyurunun tüm detaylarına sayfamızdan erişebilirsiniz.

BEDELLİ VE DÖVİZLE ASKERLİKTE YENİ ÜCRETLER AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığının bu yıl dövizli ve bedelli askerlik yapmak isteyenler için belirlediği ücret açıklandı. 30 Haziran’a kadar bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler, 35 bin 54 lira ücret ödeyecek. Dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği başvuru ücreti ise 5 bin 261 euro olacak. Milli Savunma Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18.00'e kadar yapmaları gerekiyor. Başvuruda yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları, bedelli askerlik tercihinde bulunmaları ve belirtilen bedeli tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemeleri gerekiyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekiyor. Yükümlülerin 30 Haziran (dahil) saat 18.00'e kadar 35 bin 54 lira 64 kuruş olan bedeli de ödemeleri gerekiyor. 1 Temmuz-31 Aralık (dahil) arasında ödenecek bedelin ise ayrıca duyurulacağı, başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlülerin kura ile belirleneceği belirtildi.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin ise uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerine müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekiyor. 30 Haziran’a (dahil) kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı 5 bin 261,09 euro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olacak. 1 Temmuz-31 Aralık (dahil) arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİR?



Ülkemizde daha önce iki tip askerlik bulunmakta idi. Bunlardan kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ara sıra gündeme gelen bedelli askerlikleri saymazsan en yaygın askerlik hizmetleri bu şekildeydi. Ancak şimdi sürekli belli askerlik hizmeti devreye girdi. Vatandaşların çalışma hayatlarını engellememek ya da ailelerinden uzun süre ayrı kalmamalarını sağlamak gibi nedenlerden dolayı devreye sokulan sürekli bedelli askerlik hizmeti belirli bir ücret karşılığında yapılan kısa süreli askerliğe denmektedir.

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır.

Bunlar; -18 yaşını doldurmuş,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen en az 3 yıl yurt dışında çalışmak durumda kalan erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak zorunlu askerlik hizmetlerini tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. Açılımı “dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir. Bunun 31 bin lira karşılığı Euro

Bir diğeri ise; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, zorunlu askerlik hizmetine tabi tüm vatandaşlar için Yani isteyen her asker adayının yaş şartı olmaksızın belirli bir ücret karşılığında yararlanabileceği bedelli askerlik sistemidir. Bu siteme isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Bunun bedeli ise 2020 yılı bedeli 35 bin 54 TL’dir. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilmektedir.