Berberler ne zaman açılacak? Virüse karşı ne gibi önlemler alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşamki Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti, normalleşme takvimini açıkladı.

Bu takvime göre gerekli temizlik koşullarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi koşuluyla, berber, kuaför, ve güzellik salonları 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak.

Habertürk TV’ye konuk olan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, corona virüsü salgınına karşı ne tür önlemler alınacağını açıkladı:

* Randevu sistemine ve hijyen koşullarına kesinlike dikkat edeceğiz.

* Müşteri dükkana maskeyle girecek. Müşterinin oturacağı koltuk, bir önceki müşteri kalktıktan sonra dezenfekte edilmiş olacak.

ÜÇ KOLTUKTAN BİRİ BOŞ TUTULACAK

* Berber üç koltukluysa eğer bir koltuk boş bırakılacak.

* Penuar (Dizlere kadar inen kesim örtüsü) ve havlular tek kullanımlık olacak.

* Berberler için hassas eldiven tedarik edeceğiz. Çünkü bir berberin saçı tutması ve hissetmesi şart.

* Salgın bitene kadar sakal tıraşı usturayla yapılmayacak. Makineyle düzeltme yapılacak.