Bir kadının çığlığı: Kızım ve ben öldürülmeden bir önce dava açılsın!

A.S., geçen yıl kasım ayında, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki kızı E.Ç.’yi de istismara maruz bıraktığını söyleyerek şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. A.S., soruşturma kapsamında polise verdiği ifadesinde, farklı zamanlarda eşinin 14 yaşındaki çocuğunu istismara maruz bıraktığını, buna karşı çıktığı için kendisine de şiddet uyguladığını anlattı. A.S., kızını korumak isterken eşinin bıçakla saldırıda bulunduğunu, saldırıdan kaçarak kurtulduğunu belirtti. A.S., eşinin baskı ve şiddetini artırması üzerine kızıyla kaçıp, polise sığındığını anlattı.

“TACİZ VE ŞİDDET NEDENİYLE ŞİKAYETÇİYİM”

E.Ç. ise psikolog gözetiminde verdiği ifadesinde, üvey babasının annesi ve kendisine maruz bıraktığı şiddeti anlattı. E.Ç. “Bir keresinde eve mermi getirip bana saydırdı. ‘Bu iki tanesiyle seni ve anneni öldüreceğim’ dedi. Hem bana tacizi ve şiddeti hem de anneme yönelik şiddeti nedeniyle şikayetçiyim” dedi.

İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.E.S. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. C.E.S., E.Ç.’yi suçladığı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SIĞINMA EVİNDE VİDEO İLE YARDIM İSTEDİ

Ölüm tehditleri aldığını söyleyen ve kızı ile birlikte koruma altına alınan A.S., boşanma davası açtığı eşi hakkında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmadığını ve hâlâ davanın açılmadığını söyledi. A.S., sığınma evinde çekip avukatına gönderdiği videoda, “Kızım ve benim can güvenliğimiz yok. Eşim kızımı istismar etti ve dövdü. Bizi öldürmeye çalıştı. Ben çocuğumu alarak evden kaçtım. 9 ay olmasına rağmen hakkında dava açılmadı. Eşim halen dışarıda ve biz korkuyoruz. Kızım ve ben öldürülmeden bir an önce davanın açılmasını istiyorum. Lütfen bize yardım edin, sesimizi duyun” ifadelerini kullandı.

“MÜVEKKİLLERİMİN HAYATI TEHLİKEDE”

Avukat Çağrı Ayhan Şenel de soruşturmayı yürüten savcının, müvekkili için koruma kararı aldırtırken, bazı taleplerinin reddedildiğini anlatarak, “9 ay geçmesine rağmen dava henüz açılmadı. Şimdi de öğrendik ki savcının tayini çıkmış. Müvekkillerim çok ciddi hayati tehlike altındalar. Davanın açılmaması, şüphelinin bir adli kontrole dahi tabi tutulmaması nedeniyle çok ciddi bir hayati tehlike yaşıyorlar. Bu nedenle bu davanın bir an önce açılmasını ve öncelikle şüphelinin tutuklanmasını istiyoruz” dedi. (DHA)