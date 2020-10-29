Birbirine bağlanmış üç can salı içinde 83 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki Yunanistan'ın İstanköy Adası'na botlarla geçen ve aralarında Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 83 kişilik göçmen gurubunun Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurularak botlarının patlatıldığı ardından da üç can salına bindirilerek Türk karasularına bırakılarak kaderine terk edildiği ortaya çıktı.

KARA ADA AÇIKLARINDA SÜRÜKLENİYORLARDI

Bodrum'a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında avlanan balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine giden Türk sahil güvenlik ekipleri can salları içerisinde bulunan göçmenleri sahil güvenlik botlarına alarak Bodrum limanına getirdi.

83 göçmen ifadeleri alındıktan sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.