Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazar ve yöneticilerine FETÖ iftirasıyla hapis cezası verilen, haksız nedenlerle vergi cezası kesilen ve Basın İlan Kurumu gelirleri kısıtlanan SÖZCÜ’ye yönelik yıpratma kampanyasını gazeteci Hakan Aygün’ün programında değerlendirdi:

TÜRKİYE’YE YAKIŞMIYOR: Baskıya rağmen, biz yolumuzda ilerliyoruz. Okuyucularımız hiç endişe etmesin. Burak Akbay’ı yok etmeye çalışıyorlar akılları sıra ama.. Yok olmayız biz. Bizi hapse de atabilirler, para cezaları da verebilirler. Ama beyinlerimize kilit vuramazlar. Basının özgür olması lazım, verilen görüntü Türkiye’ye yakışmıyor.

SÖZCÜ DAVASI: 17-25 Aralık’ta ayakkabı kutularından paralar çıktı, bakan çocukları hapse atıldı, bunlar olmadı mı Türkiye’de? Bunları Türkiye’deki bütün gazeteler de yazdı. Biz bunları yazdık diye FETÖ iftirasıyla yargılanıyoruz. Mahkemede de söyledim ‘sert yazılar yazdık, muhalefet ettik diyerek bize ceza verecekseniz verin. Bu FETÖ nereden çıktı? İddianamede sadece haber var. Böyle şey olur mu? Telefonda biriyle mi konuşmuşum, biriyle fotoğraf mı vermişim, bir yere para mı yatırmışım?

VERGİ CEZALARI: Sudan bahanelerle 14.5 milyon lira ceza kestiler. Yazılı medya içerisinde en fazla veri veren gazete SÖZCÜ. Kamu şirketleri ve Basın İlan Kurumu’nun verdiği reklamların akıtıldığı gazetelerin hepsi zarar açıklıyor. Bu Avrupa’da olsa hesap sorarlar ‘kardeşim sen zarar ettiğin halde bu gazeteyi niye çıkartıyorsun’ diye… 8 – 9 yıldır zarar ediyorsan nereden alıyorsun parayı?

Bu ortamda gazeteci de yetişmiyor, yetişen de yanlış yetişiyor. Gazeteciliğin ruhunda muhalefet vardır.

TİRAJLAR DENETLENSİN: Maliye’ye çağrı yapıyoruz, Bütün gazetelerin tirajlarını denetlesin. Basanı İlan Kurumu da ortaya çıkan rakamlara göre ilan versin. Halkın parası böyle gitmesin, burada çok büyük bir kaçak var. Basın İlan Kurumu, gazetemize haksız cezalar kesiyor. Siz mahkeme değilsiniz. Yargıya gidip itiraz ediyoruz, kazanıyoruz. Buna rağmen Basın İlan Kurumu hakkımız olanı vermiyor.

CAMİLER BABANIZIN MALI MI: Halkın gerçekleri öğrenmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil’i hedef gösteriyorlar. Ceset diyorlar, camiye almayın diyorlar. Camiler babanızın malı mı? Orası Allah’ın evi. Bunu diyen adam öğretim görevlisi ve nefret suçu işliyor. Bir tane savcı da harekete geçmiyor.

METİN YILMAZ’IN HAKAN AYGÜN'E YAPTIĞI AÇIKLAMALARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN