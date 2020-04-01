Bodrum’da corona virüsünden iki ölüm daha

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve corona virüsü tanısı konularak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan 68 yaşındaki Diş Hekimi ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral ile Milas Devlet Hastanesi’nde corona virüsü teşhisi şüphesi ile tedavi altında bulunan 53 yaşındaki turizmci Hasan Başeymez tedavi gördükleri hastanelerde yaşamlarını kaybettiler.

TDB MESAJ YAYINLADI

Türk Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral' ın ölümünün ardından, birlik başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

* TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Mustafa Oral’ı kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm dişhekimliği camiası adına üzüntümüz çok büyüktür…

* Mesleğimize ve Birliğimize yapmış olduğu katkılardan ötürü Sayın Mustafa Oral’ı daima saygı ve sevgiyle anacağız. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

BODRUM’DA CORONA’DAN ÖLEN SAYISI 3’E ÇIKTI

Yaşanan bu son kayıplarla beraber Bodrum’daki teyit edilmiş corona virüsten kayıp sayısı 3’e yükselmiş oldu.