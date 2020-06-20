Boğulmaktan kurtulan kadından üzücü haber geldi

Adana’da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan özel tıp merkezinin bodrum katı da yağmurla göle döndü. Tedavi için tıp merkezinde mahsur kalan Elife Canatar da dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Elife Canatar’a yapılan müdahalenin ardından çekilen röntgen ve tomografide corona virüsü bulgusuna rastlandı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Canatar’a Covid-19 testi yapıldı. Kadını sudan kurtaran dalgıç polis ile beraberindeki ekibe de test yapılacak.

”HALİNE BAK, İÇLER ACISI”

Elife Canatar’ın torunu olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, “Fiziksel tedavi için emanet ettiğimiz hastanede babaannemin durumuna bak, içler acısı. 1 saat bodrum katta kaldı. Olay yaşandıktan sonra hiçbir yetkili ilgilenmeden hastaneye bırakıp gitti” ifadelerini kullandı.

Elife Canatar’ın oğlu Talip Canatar ise şunları söyledi:

* Annem beli ağrıdığından dolayı fizik tedaviye gidiyor. Yapılan anlaşma gereği evden alınıp, eve bırakılıyor. Saat 12.15 civarında evden alınmış, 13.15’te cihaza bağlanıp, fizik tedaviye başlanıyor.

* O sırada yağmur yağıyor, aşağıdaki personel dışarı bakmak için yukarı kata çıkmış. Bir anda bir ses gelmiş ve yağmur suyu bodrum katına dolmuş.

* ‘İmdat’ diye bağırmış, kimseyi bulamamış. Bu kez can havliyle çırpınmaya başlamış, bir yerden tutunup asılı kalmış. O dalgıç polise teşekkür ederiz.

* Annem corona virüsü belirtilerinden dolayı yoğun bakıma alındı, şimdi tahlil sonuçlarını bekliyoruz. (DHA)