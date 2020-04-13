Buckingham Sarayı nerededir? Buckingham Sarayı’nın tarihi…

Westminster, Londra’da yer alan Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin önemli yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. İçinde toplamda 600'den fazla oda bulunmaktadır. Bina ayrıca Birleşik Krallık hükümdarlarının yönetim merkezi ve Londra’daki ikametgah adresi olarak geçiyor. İşte Buckingham Sarayı hakkında bilinmesi gerek her şey…

BUCKINGHAM SARAYI’NIN TARİHİ

150 yıl kadar özel mülk olan sarayın arazisinde 1703’te Buckingham Evi olarak adlandırılan Westminster Dükü’nün konağı bulunmaktaydı. 1763’te III. George tarafından Kraliçe Charlotte için alınan bina daha sonra “Kraliçenin Evi” olarak adlandırılmaya başlandı. 19. yüzyıl boyunca John Nash ve Edward Blore gibi mimarlarca genişletilen binaya eklemeler yapıldı. Saray 1837’de Kraliçe Victoria’nın tahta çıkmasının ardından Londra’daki ikametgahı oldu. Saraya 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında yapılan son eklemelerde doğu cephesine kraliyet ailesinin halkı selamladığı balkon yapılmıştır. II. Dünya Savaşı’ndaki Alman bombardımanında yıkılan şapelin yerine Kraliyet Koleksiyonu’nun sergilendiği Kraliçe’nin Galerisi yapılmış ve 1962’de halka açılmıştır.

BUCKINGHAM SARAYI TAM OLARAK NEREDEDİR?



Buckingham Sarayı, Londra'nın Westminster bölgesinde yer alır. Ayrıca Buckingham Sarayı'nın 19 odası, ahırları ve bahçeleri 1993 yılından beri ziyaretçi girişlerine açılmıştır.