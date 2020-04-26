Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 26 Nisan Diyanet Namaz vakitleri…

Mübarek üç aylardan Ramazan Ayı’nın üçüncü günü bu akşam yapılacak iftar ile geride kalacak. İslamda büyük yeri ve önemi olan oruç ibadeti için akşam ezanı vaktini bekleyen Müslümanlar, ezanın saat kaçta okunacağını merak ediyor. İllere göre farklılık gösteren akşam ezanı saatlerini ve il il namaz vakitlerini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte 26 Nisan akşam namazı vakitleri…

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerini yazımızda paylaştığımız link üzerinden takip edebilirsiniz. İşte il il akşam ezanı vakitleri…

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

AKŞAM NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, Ebû Hanîfe'ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur” buyurmuştur. Bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır.

Rivayetlerdeki ‘şafak' veya ‘ufuk' kelimeleri İmam Ebû Hanîfe'ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, “Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir” hadisine dayanmıştır. İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur.” buyurmuştur.

NAMAZDA NİYET SADECE KALBEN YAPILSA YETERLİ OLUR MU? KILINAN NAMAZA FARZ YA DA SÜNNET DİYE NİYET ETMEK GEREKİR Mİ?

Niyet, namazın şartlarından biridir. Niyet, kalbe ait bir iş olup, kişinin bir şeye karar vermesi, hangi işi ne maksatla yaptığını bilmesi demektir. Namazda muteber olan, kalpteki niyettir. Dil ile söylenmesi müstehab olmakla birlikte söylenmediğinde de namaz geçerli olur. Farz ya da vacip namaz kılan bir kişinin hangi namazı kıldığını tayin etmesi gerekir. Sünnet namazlarda ise hangi vaktin sünneti olduğunu belirlemesi şart değildir.

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