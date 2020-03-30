Bursa Teleferik Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul’un corona virüsü testi pozitif çıktı!

Bursa Teleferik’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yönetim Kurulu Başkanımız İlker Cumbul’un bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan corona virüsü (Covid-19) testi pozitif sonuçlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

OTURDUĞU SİTEDEN SMS'Lİ TEDBİR

Açıklamada, “Tespit edildiği an itibarıyla titizlikle kontrol altında tutulan hastalık dolayısıyla Sayın İlker Cumbuľun karantinada olduğunu; bu süreçte ve öncesinde herhangi bir sosyal teması bulunmadığını, kendi sosyal izolasyonunu sağlamış olduğunu kamuoyuna duyururuz. Kendisinin tedavisi başarılı şekilde sürmektedir, en yakın zamanda sağlığına kavuşarak aramıza dönecektir” ifadeleri kullanıldı.

“TOPLU TAŞIMAYLA GELENLER İÇERİ ALINMAYACAK”

Bursa’da Nilüfer ilçesi Balat semtinde bulunan Ergin Evler konutlarında ikamet eden Cumbul’un test sonuçlarının pozitif çıkmasından sonra site yönetimi, site sakinlerine SMS yoluyla açıklama gönderdi.

Site yönetiminin açıklamasında şöyle denildi:

* Sayın site sakinleri sizlere şeffaf olarak şunu bildirmek istiyoruz.

* Yurt dışı ile bağlantılı bir site sakinimizde corona virüsü testi pozitif olduğu tespit edilmiş olup şu an hastanede yatmaktadır.

* Durumu kötü değildir.

* Bu gelişmeler ışığında yarın sabahtan itibaren kat sakinine ait özel araba ve şöförü ile gelen çalışan bayanlar hariç diğer toplu taşımayı kullanan ve kapıdan yaya giriş yapan hiç bir çalışan bayan içeri alınmayacaktır.

* Çalışanlarınızı uyarınız şunu biliyoruz ki virüs pozitif çıkan sakinimizin evinde çalışan bayanların öyle yada böyle diğer bayanlarla fiziksel teması vardır.

* Yönetim olarak sizin adınıza önlemler alıyoruz.