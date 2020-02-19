Büyükada Davası’nda karar çıkmadı!

Büyükada’da 5 Temmuz 2017 yapılan toplantıya ilişkin Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Veli Acu ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘Silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Taner Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 4 sanık ile avukatları hazır bulundu.

TANER KILIÇ: HER YERDE BYLOCK KULLANMADIĞIMI ANLATIYORUM

2014 yılından beri Bylock kullandığının iddia edildiğini belirten sanık Taner Kılıç, “25 yıldır aynı telefon numarasını kullanıyorum. İlk kez gözaltına alındığımda Bylock kullanmadığımdan emin olduğum için endişe etmedim. En geç ertesi gün serbest kalacağımı düşünerek rahat davrandım. Sonrasında her yerde usanmadan hakkımdaki Bylock iddiasının yanlış olduğunu söyledim” dedi.

DURUŞMA 3 NİSAN’A ERTELENDİ

Duruşmada söz alan sanıklar, mütalaaya ilişkin savunma yaparak, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından bir kısım avukatların savunma yapması için duruşmayı 3 Nisan’a erteledi.

NE OLMUŞTU

Büyükada’da 5 Temmuz 2017 yılında yapılan toplantıya ilişkin davada Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Veli Acu ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘Silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçlamasıyla yargılanıyor.