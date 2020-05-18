Çalışanın testi pozitif çıktı, kooperatif karantinaya alındı!

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nde bir çalışan, belirtiler üzerine Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek corona virüsü testi yaptırdı.

Çalışan kişi, hastanede tedavi altına alınırken, kendisi ile beraber çalışan 3 kişi de evlerinde karantina altına alındı.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ise çalışanlarının 14 günlük karantinaya alınması nedeniyle faaliyetlerini durdurarak, çalışma binasını giriş ve çıkışlara kapattı.

“SAĞLIK DURUMU İYİ”

Yaptığı yazılı açıklamada corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan çalışanının durumunun iyi olduğunu belirten Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Gültekin Köse, şunları söyledi:

* Bir çalışanımızın testi pozitif çıktı.

* Hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi.

* Tedbir amaçlı kurum binamız ve 3 çalışanımız karantinaya alındı.

* Şu an için faaliyetlerimizi durdurduk.

* En kısa sürede tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. DHA